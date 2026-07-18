Tadej Pogacar ha vinto la sua 25ª tappa al Tour de France sui Vosgi, bissando il suo successo in questa gara. La giornata, caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, ha visto anche una fuga di corsa da parte di un ciclista francese, che ha suscitato entusiasmo tra il pubblico locale. La tappa si è svolta con condizioni di tempo mutevoli, tra pioggia e sole, e ha visto la partecipazione di numerosi corridori in fuga.

LE MARKSTEIN – Lo spettacolo dei Vosgi al Tour, una giornata di nuvole e sole, scrosci, caldo, grande ciclismo. E il solito, immenso vincitore: Tadej Pogacar fa 25 al Tour (quarta tappa in questa edizione), eguaglia André Leducq per numero di successi di giornata e rifila altri 44” a Vingegaard, quarto di tappa alle spalle di Del Toro e Seixas (arrivati assieme a 38”). Fuori categoria per tutti, Pogi ha staccato la concorrenza nel tratto più duro del Col du Haag, durissima rampa aperta solo alle bici tra il Ballon d’Alsace e la località di arrivo, una stazione sciistica sede di tappe di Coppa del mondo negli anni Ottanta (due vittorie in slalom per Ingemar Stenmark). 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Nuovo assolo di Pogacar sui Vosgi: 25° successo di tappa al Tour. Seixas fa sognare i francesi

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