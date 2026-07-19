Nella 15ª tappa del tour, l’atleta belga ha ottenuto un punteggio di 8,5, dimostrando un miglioramento rispetto alle precedenti tappe. La performance di Ayuso e Lipowitz è stata valutata con un voto di 5, evidenziando difficoltà in salita. Pogacar, invece, ha agito come gregario, senza tentativi di attacco, e non ha mostrato le caratteristiche di una volta.

Mai così forte in salita, a prescindere dal fatto che oggi Pogacar si sia trasformato in versione gregario per Del Toro e non abbia affondato in versione Cannibale. Tante volte abbiamo sottolineato quanto Evenepoel fosse carente sulle lunghe salite, tante volte l’avevamo criticato sia nei grandi giri sia al Lombardia, l’unica classica in cui si possono fare certi paragoni: sul Sormano, Pogacar l’aveva sempre staccato. In questo Tour de France Evenepoel è sempre stato il primo a perdere terreno sotto gli attacchi di Pogacar e Vingegaard. Oggi no. Plateau de Solaison è un’ascesa vera di 11 km al 9% medio e punte al 13%, percorsa a livello record: 32’10” contro il record di 33’05” di Del Toro al Delfinato un mese fa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tour, le pagelle della 15ª tappa: finalmente un Evenepoel da 8,5. Da rivedere Ayuso e Lipowitz (5)

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