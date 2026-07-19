Pagelle Tour de France 2026 | Evenepoel beffa la coppia UAE in difficoltà Ayuso

Da oasport.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella quindicesima tappa del Tour de France 2026, Remco Evenepoel ha ottenuto il massimo punteggio, 10, dopo aver sorpreso la coppia UAE Team Emirates e XRG. Il corridore belga ha concluso la tappa con una performance che ha lasciato senza parole, dimostrando grande abilità e resistenza. La fuga decisiva è arrivata negli ultimi chilometri, lasciando indietro i principali avversari.

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PAGELLE QUINDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2026. Remco Evenepoel, voto 10:  chi l’avrebbe mai detto. Il fuoriclasse belga beffa la coppia UAE Team Emirates – XRG con una giornata da sogno. Trova la terza vittoria negli ultimi tre anni al Tour, ma soprattutto, con l’assenza di Vingegaard, diventa la seconda forza di questa Grande Boucle. E aspetta la cronometro, dove può fare ancora la differenza. Tadej Pogacar, voto 7:  tattica della UAE Team Emirates – XRG non troppo chiara. La Maglia Gialla ne ha per andare nuovamente via da solo, ma si mette a tirare per un del Toro non al top. Sul finale segue l’allungo di Evenepoel, ma quasi si rifiuta di sprintare (o forse non ne aveva). 🔗 Leggi su Oasport.it

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