Pagelle Tour de France 2026 | Evenepoel beffa la coppia UAE in difficoltà Ayuso
Nella quindicesima tappa del Tour de France 2026, Remco Evenepoel ha ottenuto il massimo punteggio, 10, dopo aver sorpreso la coppia UAE Team Emirates e XRG. Il corridore belga ha concluso la tappa con una performance che ha lasciato senza parole, dimostrando grande abilità e resistenza. La fuga decisiva è arrivata negli ultimi chilometri, lasciando indietro i principali avversari.
PAGELLE QUINDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2026. Remco Evenepoel, voto 10: chi l’avrebbe mai detto. Il fuoriclasse belga beffa la coppia UAE Team Emirates – XRG con una giornata da sogno. Trova la terza vittoria negli ultimi tre anni al Tour, ma soprattutto, con l’assenza di Vingegaard, diventa la seconda forza di questa Grande Boucle. E aspetta la cronometro, dove può fare ancora la differenza. Tadej Pogacar, voto 7: tattica della UAE Team Emirates – XRG non troppo chiara. La Maglia Gialla ne ha per andare nuovamente via da solo, ma si mette a tirare per un del Toro non al top. Sul finale segue l’allungo di Evenepoel, ma quasi si rifiuta di sprintare (o forse non ne aveva). 🔗 Leggi su Oasport.it
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