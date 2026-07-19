Pagelle Tour de France 2026 | Evenepoel beffa la coppia UAE in difficoltà Ayuso

Notizia in breve

Nella quindicesima tappa del Tour de France 2026, Remco Evenepoel ha ottenuto il massimo punteggio, 10, dopo aver sorpreso la coppia UAE Team Emirates e XRG. Il corridore belga ha concluso la tappa con una performance che ha lasciato senza parole, dimostrando grande abilità e resistenza. La fuga decisiva è arrivata negli ultimi chilometri, lasciando indietro i principali avversari.