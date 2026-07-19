Durante la quindicesima tappa del Tour de France 2026, prevista con arrivo in salita a Plateau de Solaison, si è verificato un episodio imprevisto prima dell’inizio della salita sullo Jura. Evenepoel ha mantenuto la posizione, mentre Pogacar ha consolidato il suo vantaggio. Vingegaard è uscito dalla corsa, e altre classifiche sono cambiate rispetto alle tappe precedenti. La tappa è stata segnata da un evento che ha influenzato le posizioni dei principali favoriti.

La quindicesima tappa del Tour de France 2026 proponeva l’arrivo in salita a Plateau de Solaison (11,3 km al 9,1% di pendenza media), ma il colpo di scena di giornata è andata in scena prima che venisse imboccata l’impegnativa asperità sullo Jura. Il danese Jonas Vingegaard è caduto quando mancavano 21 km al traguardo, mentre si trovava nelle prime cinque posizioni e i suoi compagni del Team Visma Lease a Bike stavano facendo il ritmo proprio in vista dell’ascesa conclusiva. Il fresco vincitore del Giro d’Italia ha picchiato la spalla destra, è rimasto a terra ed è poi salito sull’ambulanza, ritirandosi dalla Grande Boucle. Jonas Vingegaard... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Tour de France 2026: Evenepoel insegue Pogacar, risale del Toro, Vingegaard fuori dai giochi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TOUR DE FRANCE 2026 - Pogacar a mis un coup derrière la tête de Vingegaard : L'analyse des RP

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tour de France 2026, Pogacar lavora per Del Toro ed Evenepoel vince allo sprint! Vingegaard si ritira

Tour de France, 15esima tappa: Evenepoel beffa Pogacar e Del Toro. Vingegaard costretto al ritiroDurante la quindicesima tappa del Tour de France, uno scatto negli ultimi chilometri ha permesso a un ciclista di superare Pogacar e Del Toro,...

Temi più discussi: Tour de France 2026, Pogacar domina sul Tourmalet | La nuova classifica generale; Classifica Tour de France 2026, undicesima tappa: Pogacar comodo in maglia gialla, Piganzoli lotta per la top-10; Tour de France 2026, le altre classifiche; Colpaccio Schmid a Belfort! Pidcock va in fuga e sale al 4° posto nella generale.

Jonas Vingegaard si ritira dal Tour de France. Il danese, secondo nella classifica generale e già due volte vincitore della Grande Boucle, è stato vittima di una brutta caduta nel corso della 15/a tappa a causa dello scivolamento dell'anteriore prima della salit x.com

UAE Team Emirates Annuncia il roster per il Tour de France 2026 reddit

Classifica Tour de France 2026, quindicesima tappa: scossone totale, Vingegaard si ritira! Pogacar in giallo con 5 minutiLa quindicesima tappa del Tour de France 2026 proponeva l'arrivo in salita a Plateau de Solaison (11,3 km al 9,1% di pendenza media), ma il colpo di scena ... oasport.it

Tour de France 2026, tutte le classifiche: Pogacar anche in versione Pimpa, Pedersen padrone a puntiIl Tour de France 2026 è proseguito con la quindicesima tappa, vinta da Remco Evenepoel, che è riuscito a tenere il passo di Tadej Pogacar e Isaac Del ... oasport.it