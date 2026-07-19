Nella prima tappa alpina del Tour de France 2026, l’arrivo a Plateau de Solaison ha visto la vittoria di Evenepoel in uno sprint deciso negli ultimi metri. Pogacar e la UAE sono arrivati staccati, con il loro leader che ha concluso lontano dal vincitore. Vingegaard si è ritirato durante la corsa. Pogacar ha lavorato per un compagno, mentre Evenepoel ha conquistato il terzo successo consecutivo in questa regione francese.

Grandi sorprese nella prima tappa alpina del Tour de France 2026. L’arrivo di Plateau de Solaison della quindicesima frazione della Grande Boucle vede la sconfitta di Pogacar e della UAE: a vincere è uno strepitoso Remco Evenepoel che si prende il terzo successo in terra francese (in tre edizioni consecutive). In chiave classifica generale clamorosa la caduta di Jonas Vingegaard che saluta la corsa, mentre resta facile in Maglia Gialla lo sloveno. Anche oggi è andata via una fuga molto corposa nella prima fase di gara: Adam Yates (UAE Team Emirates XRG), Victor Campenaerts e Bruno Armirail (Team Visma Lease a Bike), Tim Van Dijke (Red... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, Pogacar lavora per Del Toro ed Evenepoel vince allo sprint! Vingegaard si ritira

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