Jonas Vingegaard si è ritirato dal Tour de France 2026 durante la 15ª tappa dopo una caduta violenta a circa 20 chilometri dal traguardo. L'atleta ha sospettato di aver riportato una frattura alla clavicola, motivo che ha portato alla sua uscita dalla corsa. La caduta ha coinvolto anche altri ciclisti, ma Vingegaard è stato il più colpito e ha deciso di abbandonare la competizione. La corsa prosegue senza di lui.

Colpo di scena al Tour de France 2026. Jonas Vingegaard è stato costretto ad abbandonare la corsa nel corso della 15ª tappa dopo una violenta caduta avvenuta a una ventina di chilometri dall’arrivo. Il danese della Visma-Lease a Bike è finito pesantemente sull’asfalto e ha dovuto lasciare la gara in ambulanza. La dinamica dell’incidente. L’incidente si è verificato durante una curva, quando Vingegaard avrebbe perso aderenza con la ruota anteriore, scivolando e cadendo violentemente a terra. I medici sono intervenuti immediatamente per prestargli soccorso. Il corridore è apparso subito dolorante alla spalla e, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in ambulanza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tour de France, Vingegaard si ritira dopo una caduta: sospetta frattura della clavicola

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Tour de France 2026 - Jonas Vingegaard : My legs are getting better and better...

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