Clamoroso al Tour | Jonas Vingegaard si ritira durante la 15a tappa cade e si frattura la clavicola

Da fanpage.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la 15a tappa del Tour, il capitano della squadra Visma si è infortunato cadendo su una curva con spartitraffico. La caduta ha causato una frattura alla clavicola, e il corridore è stato trasportato in ambulanza. La sua presenza nel Giro si è conclusa prima del previsto, e ha abbandonato la corsa sul posto. La caduta ha interrotto la sua partecipazione alla gara.

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Bruttissima caduta del capitano della Visma e primo avversario di Tadej Pogacar, che ha sbagliato la traiettoria su una curva con spartitraffico scivolando e sbattendo sul marciapiede: subito immobilizzato ha lasciato la corsa dolorante in ambulanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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