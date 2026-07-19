Vingegaard ha dovuto abbandonare il Tour de France a causa di una frattura alla clavicola, subito dopo un incidente durante la corsa. L’atleta si è infortunato e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. La sua uscita dalla gara ha sconvolto il corso della competizione e ha modificato le previsioni sulla classifica finale. La corsa prosegue senza di lui, con altri ciclisti che cercano di emergere.

Brutto incidente per Vingegaard al Tour de France che sul più bello si trova costretto a dover abbandonare la corsa: dovrà operarsi alla clavicola È una giornata che sconquassa il Tour de France, dove i destini dei ciclisti sembrano cambiare rispetto ad ogni pronostico. Tra tutti quello diJonas Vingegaard, costretto a salire sull’ambulanza e abbandonare la corsa dopo una caduta nel finale: lo attende un’operazione alla clavicola nei prossimi giorni. Con il danese fuori gioco cambia tutto e altri ciclisti sanno di avere più possibilità. L’unica certezza continua a essereTadej Pogacar, ma anche lo sloveno, nella 15ª tappa, mostra un volto diverso: rinuncia ai consueti panni del dominatore e si mette al servizio diIsaac Del Toro, arrivando persino a non cercare la vittoria di giornata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Tour de France, Vingegaard abbandona la corsa: ha una clavicola rotta

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Tour de France 2026 - Jonas Vingegaard: After two hard years, it's nice to have this yellow jersey

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