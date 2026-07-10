LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | partita ufficialmente la settima frazione Traen abbandona la corsa

Notizia in breve

La settima tappa del Tour de France 2026 è iniziata ufficialmente. Durante la corsa, uno dei ciclisti ha abbandonato la gara. Poco dopo, due corridori hanno guadagnato un vantaggio di circa 54 secondi sul gruppo principale. La gara prosegue con i ciclisti che cercano di mantenere o migliorare le proprie posizioni. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale, mentre la corsa continua sulle strade del percorso.