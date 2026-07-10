LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | partita ufficialmente la settima frazione Traen abbandona la corsa

Da oasport.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La settima tappa del Tour de France 2026 è iniziata ufficialmente. Durante la corsa, uno dei ciclisti ha abbandonato la gara. Poco dopo, due corridori hanno guadagnato un vantaggio di circa 54 secondi sul gruppo principale. La gara prosegue con i ciclisti che cercano di mantenere o migliorare le proprie posizioni. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale, mentre la corsa continua sulle strade del percorso.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 13.30 Guadagnano subito terreno i due attaccanti: margine sul gruppo di ’54”. 13.27 Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) e Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) all’attacco. 13.24 Partita ufficialmente la settima tappa! 13.23 Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) e Tim Merlier (Soudal-Quick Step) puntano al riscatto dopo la vittoria di Olav Kooij nella volata di Pau. 13.20 Dopo l’assolo nella frazione di ieri, in testa alla classifica generale c’è lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), che ha dimostrato una superiorità disarmante in salita rispetto al resto degli avversari. 🔗 Leggi su Oasport.it

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