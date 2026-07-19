Oggi i ciclisti affrontano un tappone sulle Alpi, con partenza da Champagnole e arrivo al Plateau de Solaison. La tappa si snoda su un percorso impegnativo, caratterizzato da salite ripide e discese tecniche. Gli atleti che si presentano favoriti sono i corridori di classifica generale e i favoriti delle corse di montagna, pronti a mettere in difficoltà gli avversari. La frazione si conclude prima del giorno di riposo previsto domani.

La seconda settimana del Tour de France 2026 giunge al termine oggi con la dura frazione alpina da Champagnole al Plateau de Solaison, che precede l’ultimo giorno di riposo. I corridori affrontano oggi la tappa 15 del Tour de France, per un percorso totale di 183,9 chilometri e un dislivello complessivo di 3950 metri. La partenza ufficiale della gara è fissata alle ore 13:00, mentre l’arrivo al traguardo è previsto per le 17:30. La prima parte del percorso prevede il traguardo volante situato nella località di Saint-Laurent-En-Grand al chilometro 17,3. Successivamente, il gruppo affronta la prima salita di giornata, la Côte des Rousses, che misura 6,6 chilometri e presenta una pendenza media del 5,1%. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Tour de France, oggi tappone sulle Alpi: arrivo a Plateau de Solaison, percorso e favoriti

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