Tour de France 2026 oggi tappa 10 | si torna a salire Altimetria percorso favoriti e orari tv

Da sport.quotidiano.net 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, nel decimo giorno del Tour de France 2026, si torna a salire con una tappa che presenta salite impegnative e un finale molto combattuto. La tappa si svolge con partenza e arrivo in località diverse, attraversando un percorso collinare. Sono previsti traguardi intermedi e un finale in salita che potrebbe favorire gli attaccanti. La corsa viene trasmessa in diretta televisiva con orari specifici. La giornata si presenta come un banco di prova per i favoriti in classifica generale.

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Ussel, 14 luglio 2026 –  Nuovo crocevia al Tour de France 2026, con la tappa di oggi che propone salite interessanti e un finale senza respiro. Si dice spesso che il giorno di riposo possa diventare una insidia per i ciclisti, soprattutto quelli di vertice che si giocano la maglia gialla. Da un lato ci si riposa, dall’altro si spezza la routine e le gambe vanno tenute adeguatamente in moto. Ecco perché la tappa 10  peraltro di montagna, sarà da monitorare con estrema attenzione. Il marchio sulla corsa è già stato impresso da Tadej Pogacar, ma si sta per entrare nella seconda parte di corsa e i rivali vorranno provare a capire se c’è margine per scalfire la superiorità dello sloveno, emersa in tutta la sua concretezza nella frazione del Tourmalet. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

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