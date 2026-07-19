Durante la quindicesima tappa del Tour de France, da Champagnole a Plateau de Solaison, Remco Evenepoel ha vinto la frazione di 183,9 km, battendo Tadej Pogacar. Tadej Pogacar mantiene la maglia gialla, mentre il ciclista danese si è ritirato dopo una caduta. La corsa ha visto anche la caduta di uno dei favoriti, che ha abbandonato la gara.

Remco Evenepoel batte Tadej Pogacar e si aggiudica il successo nella quindicesima tappa del Tour de France 2026, la Champagnole-Plateau de Solaison di 183,9 km. Il corridore della Red Bull-Bora-Hansgrohe tiene il passo dello sloveno e riesce a spuntarla nella volata finale, assicurandosi la terza vittoria personale nella Grande Boucle. Pogacar, in ogni caso, difende agevolmente la sua maglia gialla; terzo posto per il messicano Isaac Del Toro (UAE Emirates), che guadagna secondi fondamentali per maglia bianca e podio della classifica generale. Clamoroso colpo di scena per Jonas Vingegaard, il cui Tour si conclude in anticipo e nel modo peggiore: il danese della Visma Lease a Bike cade ai -20 km, riportando una sospetta frattura della clavicola, ed è costretto al ritiro. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Tour de France: a Plateau de Solaison vince Evenepoel, Pogacar sempre in giallo. Clamoroso: Vingegaard cade e si ritira

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Tour de France: UN SUPER EVENEPOEL VINCE A PLATEAU DE SOLAISON, RITIRO VINGEGAARD

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