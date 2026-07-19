Durante la quindicesima tappa del Tour de France 2026, Remco Evenepoel ha vinto la frazione, mantenendo il passo di Tadej Pogacar e Isaac Del Toro. Pogacar si è distinto anche in versione più leggera, mentre Pedersen ha dominato nella classifica a punti. Le classifiche generali e di specialità sono state aggiornate, con vari cambiamenti tra i principali protagonisti della corsa. La gara continua con altri traguardi e sorprese nelle prossime tappe.

Il Tour de France 2026 è proseguito con la quindicesima tappa, vinta da Remco Evenepoel, che è riuscito a tenere il passo di Tadej Pogacar e Isaac Del Toro. Lo sloveno ha rafforzato la maglia gialla, visto che ora può fare affidamento su cinque minuti di vantaggio nei confronti di Evenepoel, mentre il danese Jonas Vingegaard si è ritirato in seguito a una caduta. Il Campione del Mondo è stato impeccabile sulle montagne durante le prime due settimane della Grande Boucle e ha saldamente difeso la maglia a pois di miglior scalatore. Il danese Mads Pedersen si conferma in vetta alla classifica a punti (maglia verde), mentre il messicano Isaac Del Toro è diventato il miglior giovane e vesta la maglia bianca. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, tutte le classifiche: Pogacar anche in versione Pimpa, Pedersen padrone a punti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TOUR DE FRANCE 2026 - Pogacar, Seixas... Les meilleurs moments de la présentation des équipes !

Notizie e thread social correlati

Tour de France 2026, tutte le classifiche: Pogacar rafforza gialla e pois, Pedersen padrone a puntiNella decima tappa del Tour de France 2026, che si è svolta sul Massiccio Centrale in occasione della Festa Nazionale, sono state disputate sette...

Tour de France 2026, tutte le classifiche: Pogacar doppio padrone, Pedersen in verdeNella sesta tappa del Tour de France 2026, con l’ascesa del Tourmalet e l’arrivo a Gavarnie-Gèdre, Tadej Pogacar si è confermato leader della...

Temi più discussi: Tour de France, Pogacar trionfa a Le Markestein, davanti a del Toro; Tour de France 2026 · Tappa 16 a cronometro: Percorso, orari, altimetria 21 luglio, dove vedere | Ciclismo oggi; Tour de France 2026, Pogacar vince 14^ tappa e rafforza maglia gialla; Tour de France, oggi tappa 13: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro).

Exciting finish alert: watch the last kilometer of Tour de France 2026 Stage 15. The video captures the dramatic final meters and the race atmosphere, with insights from the official coverage. Read the full article and watch the linked highlights here: x.com

UAE Team Emirates Annuncia il roster per il Tour de France 2026 reddit

Tour de France 2026, 15^ tappa da Champagnole a Plateau de Solaison: il percorsoNella 15esima frazione il gruppo affronta ancora un tracciato ricco di salite, con numerosi GPM, tra cui l’ascesa finale. L’edizione 113 della Grande Boucle si disputa fino al 26 luglio. Dalla ... tg24.sky.it

Tour de France 2026: si ritira il secondo in classifica Jonas Vingegaard. Perché e cosa succede oraIl ciclista danese ha subito una brutta caduta. Adesso lo sloveno e maglia gialla Tadej Pogacar è favoritissimo ... tg.la7.it