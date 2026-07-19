La quindicesima tappa del Tour de France 2026 proponeva l’arrivo in salita a Plateau de Solaison (11,3 km al 9,1% di pendenza media), ma il colpo di scena di giornata è andata in scena prima che venisse imboccata l’impegnativa asperità sullo Jura. Il danese Jonas Vingegaard è caduto quando mancavano 21 km al traguardo, mentre si trovava nelle prime cinque posizioni e i suoi compagni del Team Visma Lease a Bike stavano facendo il ritmo proprio in vista dell’ascesa conclusiva. Il fresco vincitore del Giro d’Italia ha picchiato la spalla destra, è rimasto a terra ed è poi salito sull’ambulanza, ritirandosi dalla Grande Boucle. Jonas Vingegaard... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Tour de France 2026, quindicesima tappa: scossone totale, Vingegaard si ritira! Pogacar in giallo con 5 minuti

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Tour de France 2026: Tappa 14 | Pogaar vince ancora! La Visma ha sbagliato | + Preview tappa 15

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Jonas Vingegaard si ritira dal Tour de France. Il danese, secondo nella classifica generale e già due volte vincitore della Grande Boucle, è stato vittima di una brutta caduta nel corso della 15/a tappa a causa dello scivolamento dell'anteriore prima della salit x.com

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