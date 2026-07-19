Il discorso relativo alla conquista del successo finale, se mai sia stato realmente possibile considerarlo aperto, è ormai definitivamente chiuso. Il Tour de France non perde però fascino ed è pronto, dopo il secondo giorno di riposo che sarà osservato domani, a tuffarsi in una spettacolare terza settimana. Esistono tutte le premesse per assistere ad uno spettacolo di altissimo livello: la prova contro il tempo di martedì e le tappe di montagna, nel corso delle quali sono previsti il doppio passaggio sull’ Alpe d’Huez e la scalata del Galibier, offrono ampio spazio per il duello tra i big. La riproposizione del percorso dello scorso anno non rende scontata l’ultima tappa: ragionevole pensare che a Parigi sarà battaglia con tanti uomini da classiche pronti a piazzare la stoccata decisiva sullo strappo di Montmartre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, domani il secondo giorno di riposo. Cosa ci attende nella terza settimana

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