Domani il Giro d’Italia 2026 si prende una pausa, con il secondo giorno di riposo. La corsa riprenderà martedì 19 maggio con una cronometro. La prima settimana si conclude oggi dopo l’arrivo in salita a Corno alle Scale, un arrivo che potrebbe modificare le posizioni in classifica generale. La gara ha visto diversi cambiamenti e sfide, aprendo nuovi scenari per le tappe successive. I ciclisti si preparano ora alla ripresa, con l’attenzione rivolta alle prossime strategie di gara.

La prima settimana del Giro d’Italia va in archivio oggi con l’arrivo in salita a Corno alle Scale che può cambiare drasticamente la situazione in classifica generale. Dopo le fatiche odierne i corridori vivranno domani il secondo giorno di riposo, perchè successivamente martedì ci sarà una delle tappe più temute di questa edizione del giro, la lunga cronometro di 42 chilometri da Viareggio a Massa. La tappa è pianeggiante e quasi interamente rettilinea, perfetta per gli specialisti. Si parte da Viareggio Sud per operare la prima inversione a U a Marina di Torre del Lago e percorrere la strada a ritroso fino a Viareggio dove i ciclisti si immettono nel lungomare in direzione nord. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, domani il secondo giorno di riposo. Si riparte martedì 19 maggio con la cronometro

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