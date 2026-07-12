Il Tour de France 2026 ha concluso la sua prima settimana di gare e domani si svolgerà la prima giornata di riposo. La competizione riprenderà martedì con una tappa di montagna caratterizzata da numerose salite, che rappresenta una sfida significativa per i corridori. La pausa di un giorno può influire sulla preparazione e sulla strategia degli atleti, rendendo incerto l’esito della tappa successiva.

Il Tour de France 2026 ha chiuso la sua prima settimana e domani si terrà anche la prima giornata di riposo. Attenzione poi alla ripresa martedì con una tappa con tante salite e che mette a dura prova i corridori, visto che il giorno di riposo creare sempre qualche incognita. PERCORSO DECIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2026. Si riparte dopo il giorno di riposo subito con una frazione interessante. 3000 metri di dislivello, ben sette GPM, tutti negli ultimi 100 chilometri di gara. Sul finale in rapida successione Puy Mary – Pas de Peyrol (7,7 chilometri al 5,9%), Col du Pertus (4,5 chilometri all’8.3%) e Col de Font de Cère che anticipa la discesa che porta all’arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, domani il giorno di riposo. Si ricomincia martedì con una tappa di montagna

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Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

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