Domenica 19 luglio si terrà nel borgo il Palio del Castello, con la corsa tra le contrade organizzata da Up & Bascio 2026. La manifestazione combina tradizione, sport e spirito di squadra, attirando partecipanti di diverse età. Le iscrizioni sono ancora aperte e l’evento prevede l’uso di botti durante la corsa. La competizione si svolge nel centro storico, coinvolgendo residenti e visitatori in una giornata dedicata alle tradizioni locali.

Domenica 19 luglio la sfida di Up & Bascio 2026 tra tradizione, sport e spirito di squadra. Iscrizioni ancora aperte.. C’è un appuntamento che va oltre il folklore, oltre la competizione, oltre la festa. È il Palio del Castello, la sfida che riporta in vita l’anima più autentica di Torrecuso e che, all’interno di Up & Bascio 2026, si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Domenica 19 luglio, alle ore 18.00, il centro storico tornerà a pulsare di energia, entusiasmo e passione. Le strade del borgo si trasformeranno nel palcoscenico di una spettacolare corsa tra salite, vicoli e curve, dove protagoniste saranno le botti, simbolo della cultura vitivinicola che da secoli identifica Torrecuso, tra le storiche Città del Vino italiane. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Torrecuso, torna il Palio del Castello: botti in corsa nel cuore del borgo

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Palio del Castello, la sfida che accende il cuore di TorrecusoNel cuore di Torrecuso si svolge il Palio del Castello, una competizione che coinvolge le contrade del paese.

Palio del Castello, la sfida che accende il cuore di Torrecuso: iscrizioni ancora aperteIl Palio del Castello a Torrecuso è ancora aperto alle iscrizioni, con la competizione che si svolgerà nell’ambito di Up & Bascio 2026.

Argomenti più discussi: Up & Bascio 2026 è il festival in programma dal 17 al 19 luglio prossimi nel centro storico di Torrecuso; Palio del Castello, la sfida che accende il cuore di Torrecuso; Torrecuso – Up & Bascio 2026: il Festival si rinnova; Palio del Castello la sfida che accende il cuore di Torrecuso | iscrizioni ancora aperte.