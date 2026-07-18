Tempo di lettura: 3 minuti C’è un appuntamento che va oltre il folklore, oltre la competizione, oltre la festa. È il Palio del Castello, la sfida che riporta in vita l’anima più autentica di Torrecuso e che, all’interno di Up & Bascio 2026, si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Domenica 19 luglio, alle ore 18.00, il centro storico tornerà a pulsare di energia, entusiasmo e passione. Le strade del borgo si trasformeranno nel palcoscenico di una spettacolare corsa tra salite, vicoli e curve, dove protagoniste saranno le botti, simbolo della cultura vitivinicola che da secoli identifica Torrecuso, tra le storiche Città del Vino italiane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Palio del Castello, la sfida che accende il cuore di Torrecuso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Palio del Castello, la sfida che accende il cuore di Torrecuso: iscrizioni ancora aperteIl Palio del Castello a Torrecuso è ancora aperto alle iscrizioni, con la competizione che si svolgerà nell’ambito di Up & Bascio 2026.

Musica al Castello 2026, Napoli accende l’estate nel cuore del Maschio AngioinoIl vulcanologo ha affermato che il rischio sui Campi Flegrei è alto e che ci sono stati gravi errori di comunicazione riguardo alla situazione.

Argomenti più discussi: Portale istituzionale del Comune di Gioia del Colle - Venerdì 10 luglio la presentazione della nona edizione del Palio delle Botti - Trofeo Città del Primitivo nella sala Giunta del Palazzo della Città metropolitana di Bari; Castiglione Olona e il suo Palio, un legame che va oltre una Corsa; A Castiglione Olona c’è il Palio dei Castelli; Palio dei rioni di Fragagnano: vincono Castello e Solis Ardentius.

Al via la stagione del Palio marinaro: nel weekend in acqua gli under 18 e le donne - x.com

PALIO DI PROVENZANO 03 LUGLIO 2026 reddit

Palio dei Castelli 2026 a Castiglione Olona: stand gastronomici, giochi medievali, corteo storico e fuochi d'artificioDal 3 al 12 luglio 2026 si svolge a Castiglione Olona (Varese) la quarantanovesima edizione del Palio dei Castelli: due fine settimanta tra tornei, sport storici, sfilate in costume, arte, musica, spe ... mentelocale.it