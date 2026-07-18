Il Palio del Castello a Torrecuso è ancora aperto alle iscrizioni, con la competizione che si svolgerà nell’ambito di Up & Bascio 2026. La sfida richiama tradizione e partecipazione, coinvolgendo la comunità locale. La manifestazione rappresenta un evento che unisce folklore e sport, con la possibilità di iscriversi fino a pochi giorni prima della data stabilita. La gara si inserisce nel calendario delle iniziative culturali e sportive della zona.

Tempo di lettura: 3 minuti C’è un appuntamento che va oltre il folklore, oltre la competizione, oltre la festa. È il Palio del Castello, la sfida che riporta in vita l’anima più autentica di Torrecuso e che, all’interno di Up & Bascio 2026, si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Domenica 19 luglio, alle ore 18.00, il centro storico tornerà a pulsare di energia, entusiasmo e passione. Le strade del borgo si trasformeranno nel palcoscenico di una spettacolare corsa tra salite, vicoli e curve, dove protagoniste saranno le botti, simbolo della cultura vitivinicola che da secoli identifica Torrecuso, tra le storiche Città del Vino italiane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Palio del Castello, la sfida che accende il cuore di Torrecuso: iscrizioni ancora aperte

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