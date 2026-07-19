Torna il Settembre Pesciatino Tradizione riscoperta dopo decenni La nuova Pro Loco è al lavoro

Notizia in breve

Dopo decenni, il Settembre Pesciatino torna grazie all'attività della Pro Loco. L’associazione ha recentemente rinnovato la propria struttura e sta organizzando eventi per riproporre la tradizione. La manifestazione si svolgerà nel mese di settembre e coinvolgerà diverse iniziative culturali e ricreative. La Pro Loco ha confermato la partecipazione di associazioni locali e volontari per rilanciare la tradizione. Nessun dettaglio sui programmi specifici o sui locali coinvolti è stato comunicato.