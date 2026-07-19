Torna il Settembre Pesciatino Tradizione riscoperta dopo decenni La nuova Pro Loco è al lavoro
Dopo decenni, il Settembre Pesciatino torna grazie all'attività della Pro Loco. L’associazione ha recentemente rinnovato la propria struttura e sta organizzando eventi per riproporre la tradizione. La manifestazione si svolgerà nel mese di settembre e coinvolgerà diverse iniziative culturali e ricreative. La Pro Loco ha confermato la partecipazione di associazioni locali e volontari per rilanciare la tradizione. Nessun dettaglio sui programmi specifici o sui locali coinvolti è stato comunicato.
Dopo decenni, torna, grazie all’iniziativa della Pro Loco, il Settembre Pesciatino. L’associazione, che proprio nei giorni scorsi ha rinnovato le proprie cariche direttive, con la nomina di Roberto Farsetti (nella foto) a presidente, affiancato dal vice Nicola Gentili, dalla segretaria Stefania Susini, dalla tesoriera Antonella Bartolommei, e dai consiglieri Claudio Benedetti, Barbara Remorini, Laila Biagi, Marida Simonini e Sandro Di Marco, ha deciso di organizzare una giornata di festa, di incontro e di partecipazione: la Festa di Pescia, messa in calendario domenica 27 settembre, dalle 9 alle 18, in collaborazione con l’associazione Pinocchio 3000 e in coincidenza con Pescia Antiqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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