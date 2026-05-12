Il meglio della tradizione enogastronomica regionale a Sapori pro loco

Tra le esedre di Villa Manin torna il grande viaggio nei sapori e nelle tradizioni del Friuli Venezia Giulia. È pronta a partire la 23a edizione di Sapori Pro Loco, la manifestazione organizzata dal Unpli Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia che dal 16 al 24 maggio trasformerà Passariano di.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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Tradizione, carattere e convivialità romana. Tra ricette autentiche, storie di territorio e sapori che scaldano davvero la tavola, torna il #IlConvivioDellaTrippa. Ogni sabato alle 11:00 su #FoodNetwork #Canale33 x.com

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