Cibi della Tradizione a Castelsangiovanni il valore delle Pro Loco e dei territori
Nella cornice di Villa Braghieri sabato 9 maggio è andata in scena la prima edizione di “Cibi della Tradizione”, manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Castel San Giovanni con l’amministrazione comunale. Il maltempo, purtroppo, ha dimezzato il programma, riducendo la manifestazione al solo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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