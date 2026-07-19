Torino ritorna lo striscione Viva Mattarella

Nel centro storico di Torino, è stato riapposto uno striscione con la scritta “Viva Mattarella”. Lo striscione era già stato visto a febbraio e in altre occasioni precedenti. La presenza del cartello è stata notata da passanti e residenti, che hanno documentato l’installazione. Non ci sono state azioni di rimozione o contestazioni ufficiali fino a questo momento.

Nel centro storico di Torino è ricomparso in questi giorni lo striscione con la scritta “Viva Mattarella”, così com’era accaduto sia a febbraio che a novembre del 2025 Il drappo è stato appeso dal terrazzo di un’elegante palazzina che si affaccia su piazza San Carlo, considerata il salotto del capoluogo piemontese, all’incrocio con via Santa Teresa. L’iniziativa sembra evidentemente da collegare alla questione della grazia per Mario Roggero, che nei giorni scorsi ha ricevuto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, cui ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia. Il punto è lo stesso in cui era comparso a febbraio del 2025, poi a novembre dello stesso anno, quando erano in corso polemiche che coinvolgevano governo e Quirinale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Torino, torna lo striscione Viva Mattarella dopo il caso Roggero

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