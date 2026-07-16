Non è finita al fischio finale la semifinale dei Mondiali tra Inghilterra e Argentina. A scatenare polemiche e richieste di punizioni alla Fifa è uno striscione sollevato durante i festeggiamenti da due calciatori dell'Albiceleste: Nicolas Otamendi e Giovani Lo Celso. "Le Malvinas sono argentine", il testo del messaggio, con riferimento alla guerra del 1982 per le isole contese tra i due paesi (e ora possedimento britannico). I due calciatori e l'Argentina potrebbero rischiare provvedimenti disciplinari e dall'Inghilterra sono molti esponenti politici a chiedere alla Fifa di intervenire. Per il Il deputato Peter Kyle, Segretario di Stato per le Imprese e il Commercio, lo striscione mostrato dai giocatori argentini è "del tutto inappropriato". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lo Celso, Otamendi e lo striscione sulle Malvinas: cosa rischia l'Argentina?

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