Torino protesta contro Vannacci | Folgorato lo striscione in testa al corteo

Da lapresse.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino si è svolta una protesta di circa un centinaio di persone, principalmente appartenenti a gruppi anarchici e al centro sociale Askatasuna, davanti a un ristorante di via Gressoney. Lì era prevista una cena con l’europarlamentare e leader di un partito di destra, accompagnata da sostenitori e militanti. In testa al corteo uno striscione con la scritta “Folgorato”.

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Protesta di circa un centinaio di persone, appartenenti a gruppi anarchici e al centro sociale Askatasuna, a Torino, fuori da un ristorante in via Gressoney, dove è in programma una cena dell’europarlamentare e leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci, con sostenitori e militanti del suo partito. “L’unico tricolore che ci piace guardare è quello disteso sulle vostre bare “, urlano i manifestanti, che mostrano uno striscione con la scritta in verde e nero ‘ Vannacci folgorato ‘ e un fallo di cartone sormontato dalla dicitura ‘Vannacci testa di’. “Vannacci, Vannacci v********o” e “Siamo tutte antifasciste”, alcuni dei cori scandati dai ragazzi e dalle ragazze che partecipano alla protesta.🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Torino, protesta contro Vannacci: “Folgorato”, lo striscione in testa al corteo
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