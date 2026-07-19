Torino Ismajli | Lavoriamo duro Abate ha le sue idee

Il difensore del Torino, Ardian Ismajli, ha riferito che la prima settimana di preparazione si è conclusa con intenso lavoro sul campo. Ha aggiunto che il nuovo allenatore ha un suo modo di giocare e che la squadra ha bisogno di tempo per adattarsi. Il ritiro si è svolto a Pinzolo, dove i giocatori si sono concentrati sugli allenamenti e sull’affiatamento. Nessun dettaglio sui risultati delle sessioni o sulle strategie future.

"La prima settimana è andata, abbiamo messo nelle gambe tanto lavoro: ci stiamo allenando alla grande, il nuovo mister ha le sue idee di gioco e ci serve ancora un po' di tempo": così il difensore del Torino, Ardian Ismajli, fa il punto sul ritiro dei granata a Pinzolo. "Abbiamo tanti giovani di prospettiva su cui il Toro potrà contare in futuro, ma ne cito uno su tutti - continua il centrale dalla Val Rendena - e dico Cacciamani: ha fatto una grande stagione con mister Abate alla Juve Stabia e può ripetersi con noi, ha fatto esperienza e ha messo tanti minuti nelle gambe". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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