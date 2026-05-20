Torino le ultime verso il derby | rientro vicino per Ismajli torna anche Tameze

A poche ore dal derby, le squadre si preparano all’evento con alcuni rientri importanti. Il difensore si avvicina al rientro dopo un infortunio, mentre il centrocampista torna in gruppo dopo un periodo di assenza. Il tecnico ha tenuto un discorso motivazionale durante l’allenamento al Filadelfia. Sono invece fuori dai piani Anjorin, mentre Marianucci ha accusato un problema fisico e si sta sottoponendo a controlli. La sfida si avvicina e le scelte definitive sono ancora in fase di definizione.

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