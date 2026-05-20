Torino le ultime verso il derby | rientro vicino per Ismajli torna anche Tameze
A poche ore dal derby, le squadre si preparano all’evento con alcuni rientri importanti. Il difensore si avvicina al rientro dopo un infortunio, mentre il centrocampista torna in gruppo dopo un periodo di assenza. Il tecnico ha tenuto un discorso motivazionale durante l’allenamento al Filadelfia. Sono invece fuori dai piani Anjorin, mentre Marianucci ha accusato un problema fisico e si sta sottoponendo a controlli. La sfida si avvicina e le scelte definitive sono ancora in fase di definizione.
È l’ora dei discorsi motivazionali, prima ancora che dei ragionamenti di tattica. È stato il martedì in cui far vibrare le corde delle emozioni, per coinvolgere tutti dentro lo spogliatoio, e non soltanto utilizzando le parole, ma anche ricorrendo alle immagini. Ci sarà senza dubbio un pizzico di retorica, ma in fin dei conti è impossibile farne a meno quando sta per arrivare la partita più importante della stagione. D’Aversa ha concretamente cominciato a spingere forte verso il derby. Di fatto, la stracittadina torinese è già cominciata: il Toro è partito dalla sua casa, dal Filadelfia, e dai concetti, dalle parole, dal cuore. Il tecnico soffia sul vento delle emozioni, e ieri nel centro sportivo ha voluto guardare negli occhi i suoi calciatori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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