Il Torino ha avviato un’indagine interna su Cesare Casadei, coinvolto nel recente calciomercato. Nonostante le voci, il presidente e il direttore sportivo mantengono ferme le loro posizioni e continuano a sostenere il giocatore. Casadei, che dovrebbe avere un ruolo di rilievo nella squadra, è al centro di discussioni tra i dirigenti. La situazione resta sotto osservazione senza ulteriori sviluppi ufficiali.

2026-07-17 10:41:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia di calciomercato. Sembrerebbe che. TRANSFERmarketWEB.com ©foto Federico De Luca 2026 Cesare Casadei è destinato a ricoprire un ruolo centrale nel nuovo Torino di Ignazio Abate. Sono bastati pochi giorni del ritiro del club a Pinzolo perché l’allenatore granata individuasse nel 23enne centrocampista una delle figure chiave del suo progetto. Dopo una stagione di alti e bassi, il Torino ritiene che sia giunto il momento per Casadei di fare il salto di qualità e affermarsi adeguatamente. Il Benfica indaga su Casadei Non sorprende, quindi, che il suo nome continui ad attirare l’interesse dei club di tutta Europa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - Torino, il Benfica indaga su Casadei ma Cairo e Abate tengono duro

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