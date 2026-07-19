Torino Ilkhan ko per problemi muscolari | c’è preoccupazione sulle sue condizioni
Durante un'amichevole a Pinzolo, il centrocampista del Torino ha dovuto interrompere la partita a causa di problemi muscolari. Le sue condizioni sono attualmente sotto valutazione, e si attendono aggiornamenti ufficiali. La partita si è conclusa con un risultato di 13-0 in favore del Torino, ma l'attenzione si concentra ora sulla possibile assenza del giocatore nei prossimi appuntamenti.
Torino, Emirhan Ilkhan in ansia per un nuovo stop muscolare: valutazioni in corso sulle sue condizioni fisiche. Il Torino ha iniziato ufficialmente la propria estate con la prima amichevole del nuovo corso targato Ignazio Abate, superando il Pinzolo con un netto 13?0 nel test di sabato 18 luglio. Un match utile per assimilare le prime idee del nuovo allenatore e per mettere minuti nelle gambe, ma segnato dall’assenza di Emirhan Ilkhan, uno dei giovani più attesi della rosa granata. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il centrocampista classe 2004 non ha potuto prendere parte alla partita a causa di un problema muscolare accusato nelle ore precedenti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Segui gli aggiornamenti su Torino.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Come sta il tifoso ferito in Torino Juve? Gli aggiornamenti sulle sue condizioni. Intanto si moltiplicano i messaggi di solidarietà da tutta Italia
Leggi anche: Come sta il tifoso della Juve ferito prima del derby contro il Torino? C’è una buona notizia. Le ultime sulle sue condizioni
Torino, Emirhan Ilkhan in ansia per un nuovo stop muscolare: valutazioni in corso sulle sue condizioni fisicheTorino, Emirhan Ilkhan in ansia per un nuovo stop muscolare: valutazioni in corso sulle sue condizioni fisiche ... calcionews24.com
Torino, Ilkhan: Felice per il gol e per la vittoria: oggi non dormiròAl termine di Roma-Torino di Coppa Italia, è il granata Ilkhan a presentarsi nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare il match in conferenza. Diretta testuale a cura di TMW. 23.36 - ... tuttomercatoweb.com