Torino Ilkhan ko per problemi muscolari | c’è preoccupazione sulle sue condizioni

Notizia in breve

Durante un'amichevole a Pinzolo, il centrocampista del Torino ha dovuto interrompere la partita a causa di problemi muscolari. Le sue condizioni sono attualmente sotto valutazione, e si attendono aggiornamenti ufficiali. La partita si è conclusa con un risultato di 13-0 in favore del Torino, ma l'attenzione si concentra ora sulla possibile assenza del giocatore nei prossimi appuntamenti.