Il tifoso della Juventus ferito prima del derby contro il Torino sta meglio. Le sue condizioni sono migliorate, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulle sue attuali condizioni di salute. La notizia è che non ci sono più preoccupazioni immediate riguardo alla sua salute.

di Francesco Spagnolo Buone notizie per quanto riguarda il tifoso della Juve ferito prima del derby contro il Torino. Le sue condizioni sono in miglioramento. Arrivano finalmente notizie incoraggianti e positive dalle corsie del reparto di rianimazione e terapia intensiva dell’ospedale Molinette per quanto riguarda le condizioni del tifoso bianconero rimasto ferito prima di Torino Juve. Marco Leonardo Basoccu sta mostrando significativi e costanti segnali di ripresa dopo la grande paura che ha caratterizzato gli ultimi e drammatici giorni. Secondo quanto riferito dall’ Ansa, il giovane supporter è ora completamente sveglio e ha iniziato a interagire in modo cosciente ed efficace con l’ambiente circostante e con i familiari presenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Come sta il tifoso della Juve ferito prima del derby contro il Torino? C’è una buona notizia. Le ultime sulle sue condizioni

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