Il tifoso ferito durante la partita Torino-Juve è ancora in terapia intensiva. Le sue condizioni sono considerate stabili, secondo gli ultimi aggiornamenti medici. Nel frattempo, si sono moltiplicati i messaggi di solidarietà provenienti da diverse parti d’Italia. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle cause dell’incidente o sui trattamenti specifici in corso. La situazione resta sotto osservazione medica.

di Francesco Spagnolo Il tifoso ferito in Torino Juve continua ad essere ricoverato in terapia intensiva, ma il quadro clinico si conferma stabile. Non cambiano le condizioni di Marco Leonardo Basoccu, il sostenitore trentaseienne dei Viking ricoverato d’urgenza all’ospedale Molinette dopo i disordini che hanno preceduto il derby della Mole. L’uomo, professionista piemontese attivo a Milano, ha subito un grave trauma cranico dovuto a un corpo contundente ed è stato sottoposto subito a un’operazione neurochirurgica. Da quella sera si trova nel reparto di terapia intensiva, dove i medici mantengono la prognosi riservata. Il caso del tifoso ferito in Torino Juve ha sollevato forti polemiche sulle dinamiche della sicurezza, spingendo il questore Massimo Gambino a intervenire pubblicamente a margine di un evento universitario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Come sta il tifoso ferito in Torino Juve? Gli aggiornamenti sulle sue condizioni. Intanto si moltiplicano i messaggi di solidarietà da tutta Italia

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Chi è Basoccu, tifoso ferito al derby Torino-Juve: colpito alla testa, è in prognosi riservata

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