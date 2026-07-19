All’ultimo match, l’allenatore ha schierato una formazione con il 4-3-3, confermando questa disposizione tattica. Si tratta della quarta volta in stagione, senza variazioni. La scelta ha portato alla prima vittoria contro questa squadra, dopo tre sconfitte consecutive. Il modulo è stato adottato in modo stabile, senza modifiche durante la partita. La squadra ha concluso con un risultato positivo, segnando due gol e subendone uno.

Il 4-3-3 e l’ennesimo falso mito che riguarda Allegri. L’intervista di Antonio Conte alla Gazzetta dello Sport è stata l’ennesima pagina del libro che allontana sempre più il mondo reale del calcio e dello sport (abitato da giocatori, allenatori, addetti ai lavori) dalla sua rappresentazione mediatica senza di formulette algebriche prive di significato ma che piacciono tanto a giornalisti, opinionisti eccetera. Conte ha detto chiaro e tondo che i moduli sono formule vuote, che si attacca in sei, si difende in sei, che non ha alcun significato parlare di difesa a tre, a quattro o a cinque. Ma tant’è. Tornando nella finzione giornalistica, sta destando molto scalpore il 4-3-3 che Allegri sta testando a Dimaro nei primissimi giorni di ritiro del Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Toh, Allegri gioca col 4-3-3 (numeri vuoti, come ha detto Conte). Cade un altro tabù

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