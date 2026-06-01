Romelu Lukaku, con un anno di contratto ancora in corso e un ingaggio elevato, ha espresso interesse per rimanere a Napoli nonostante l'addio di Conte. Le dichiarazioni recenti del giocatore hanno riacceso le speranze di un suo prolungamento con il club. Nel frattempo, si discute anche di un possibile ritorno di Allegri, con l’obiettivo di rilanciare la squadra. La situazione contrattuale e le dichiarazioni del calciatore sono al centro delle voci di mercato.

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. No, non si tratta della storia tra Conte e Romelu Lukaku, quella è decisamente archiviata. A restare in vita è, piuttosto, il legame tra Big Rom e il Napoli. Il centravanti azzurro, infatti, sta facendo di tutto per riconquistare il supporto della piazza napoletana e del club che, probabilmente, non è mai realmente mancato. I giri immensi sono quelli dell’ultimo anno di Romelu: prima l’infortunio nel corso dell’ultima amichevole a Castel di Sangro, contro l’Olympiakos, poi i tempi di recupero più lunghi del previsto dalla lesione del retto femorale, quindi la tragica morte del padre e tutti i problemi legati alla sepoltura. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Altro che addio, senza più Conte Lukaku ha ancora voglia di Napoli. E con Allegri è obiettivo rilancio

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Serie A Now - Conte apre alla Nazionale e lascia Napoli

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