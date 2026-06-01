Un giocatore ha espresso gratitudine nei confronti di un ex allenatore, affermando che grazie a lui è cresciuto e che lo ha cambiato. A Napoli si parla di un fenomeno inaspettato, con alcuni che criticano il biennio di un tecnico passato nella squadra, mentre altri riconoscono il suo ruolo nel miglioramento individuale di alcuni calciatori. La discussione tra tifosi e commentatori si concentra ora sulle differenze di giudizio riguardo alle prestazioni del tecnico in questione.

A Napoli sta prendendo piede uno strano fenomeno. Adesso si porta picchiare dialetticamente Antonio Conte coese il suo biennio a Napoli non fosse stato eccellente. Eccellente. Ormai è di moda criticarlo. Le parole di De Bruyne – la forza di chi parla dopo: un esempio – hanno ulteriormente sdoganato i detrattori di Antonio. Poi, però, arriva Scott McTominay uno che nel biennio di Conte è stato fondamentale. Non come De Bruyne che è stato una comparsa molto ma molto bene pagata. McTominay è anche l’unico calciatore che ha ringraziato Conte sui social. E McTominay a GQ ha sottolineato il ruolo che ha avuto il tecnico salentino nella sua crescita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Toh che strano, McTominay elogia Conte: “Mi ha cambiato, grazie a lui sono cresciuto”

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