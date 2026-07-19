Tim prospetto Opas | Poste punta a delisting e crescita

Poste Italiane ha annunciato nel suo prospetto di offerta pubblica di acquisto volontaria di voler procedere al delisting di Tim se l’offerta verrà perfezionata. L’obiettivo è integrare la società e favorire sinergie per la crescita del gruppo. La decisione di rimuovere Tim dalle quotazioni di borsa si inserisce nel piano di Poste di consolidamento e sviluppo. La proposta, al momento, si riferisce a tutte le azioni di Tim oggetto dell’offerta.

«In caso di perfezionamento dell’offerta l’offerente intende, tra l’altro, addivenire al delisting di Tim al fine di perseguire gli obiettivi di integrazione, di creazione di sinergie e di crescita del gruppo Poste». È quanto si legge nel prospetto informativo sull’opas (offerta pubblica di acquisto e scambio) di Poste Italiane su Tim, approvato da Consob e pubblicato nella mattina di domenica 19 luglio: viene così confermato che, una volta conclusa l’operazione, la società di telecomunicazioni verrebbe delistata e consolidata nel gruppo Poste Italiane per diventare “The Connecting Platform”, una rete che offre servizi di pagamento, logistica, telecomunicazioni ed energia. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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