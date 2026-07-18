Tim | ok cda a Opas Poste congruo il corrispettivo offerto

Il consiglio di amministrazione di Tim ritiene all’unanimità che il corrispettivo offerto da Poste Italiane sia congruo dal punto di vista finanziario e valuta positivamente il razionale e le prospettive industriali dell’operazione e la coerenza con il percorso intrapreso da Tim. Lo si legge in una nota. Il piano industriale di Tim non sarà aggiornato in attesa del completamento dell’Offerta di Poste Italiane e degli scenari che andranno a delinearsi nei prossimi mesi. Lo ha fatto sapere l’incumbent che ha pubblicato il comunicato dell’emittente con il quale ha promosso l’offerta di Poste. «Pertanto - si legge - il prossimo 29 luglio saranno comunicati, e poi presentati al mercato nella conference call del 30 luglio, esclusivamente i risultati finanziari consolidati relativi al secondo trimestre e primo semestre 2026». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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