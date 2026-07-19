Tim il cda promuove l' Opas di Poste

Il consiglio di amministrazione di Tim ha approvato l'offerta pubblica di acquisto di Poste Italiane, che è appena partita. L'Opas permette agli azionisti di vendere le proprie azioni a un prezzo prefissato. La comunicazione ufficiale è arrivata poche ore dopo l'inizio della fase di adesione, che durerà alcune settimane. La decisione del cda si inserisce in un momento di grande attenzione da parte del mercato.

A poche ore dall'avvio del periodo di adesione all'Opas promossa da Poste Italiane su Tim, arriva un passaggio destinato a pesare nelle valutazioni del mercato. Il cda di Telecom, riunitosi ieri alla presenza anche del collegio sindacale, ha infatti approvato all'unanimità il comunicato dell'emittente relativo all'offerta che prenderà il via domani. Il via libera del board rappresenta un tassello importante nel percorso avviato dal gruppo guidato dall'amministratore delegato Pietro Labriola, che negli ultimi anni ha portato avanti una profonda trasformazione industriale culminata nella cessione della rete e nel ritorno all'utile. Allo stesso tempo, l'operazione conferma le ambizioni di Poste Italiane, guidata da Matteo Del Fante, di dare vita a un grande polo nazionale dei servizi finanziari e delle telecomunicazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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TIM | OPAS Poste 10 miliardi, piano industriale congelato

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