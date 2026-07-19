Thuram out anche nella finale del terzo posto | Deschamps non dà spazio all’attaccante dell’Inter

Da internews24.com 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Thuram non è sceso in campo nella partita per il terzo posto tra Inghilterra e Francia, disputatasi ieri sera. L’attaccante dell’Inter è stato escluso dalla rosa che ha affrontato la sfida. La finale per il terzo posto si è giocata tra le due nazionali, senza la partecipazione del giocatore.

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di Stefano Cori Thuram non ha preso parte alla finale del terzo posto che si è giocata tra Inghilterra e Francia nella serata di ieri. Ieri sera si è giocata la finalina per il 3° posto tra Inghilterra e Francia. Un match che ha dato gol e spettacolo, insomma gli spettatori non si sono di certo annoiati visto che il tabellino al fischio finale segnava 6 a 4 per gli inglesi. Il commissario tecnico Didier Deschamps, nonostante la poca importanza del match, ha messo comunque in campo tantissimi titolari. Non dando dunque spazio a chi ha giocato meno nel corso di questo torneo. E infatti, ancora una volta, Marcus Thuram è rimasto in panchina per tutta la gara. 🔗 Leggi su Internews24.com

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