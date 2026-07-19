Thuram non è sceso in campo nella partita per il terzo posto tra Inghilterra e Francia, disputatasi ieri sera. L’attaccante dell’Inter è stato escluso dalla rosa che ha affrontato la sfida. La finale per il terzo posto si è giocata tra le due nazionali, senza la partecipazione del giocatore.

di Stefano Cori Thuram non ha preso parte alla finale del terzo posto che si è giocata tra Inghilterra e Francia nella serata di ieri. Ieri sera si è giocata la finalina per il 3° posto tra Inghilterra e Francia. Un match che ha dato gol e spettacolo, insomma gli spettatori non si sono di certo annoiati visto che il tabellino al fischio finale segnava 6 a 4 per gli inglesi. Il commissario tecnico Didier Deschamps, nonostante la poca importanza del match, ha messo comunque in campo tantissimi titolari. Non dando dunque spazio a chi ha giocato meno nel corso di questo torneo. E infatti, ancora una volta, Marcus Thuram è rimasto in panchina per tutta la gara. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Internews24.com - Thuram out, anche nella finale del terzo posto: Deschamps non dà spazio all’attaccante dell’Inter

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

JUVENTUS GALATASARAY OSIMHEN ELIMINA SPALLETTI!

Notizie e thread social correlati

Francia, Deschamps chiama Thuram: l’attaccante dell’Inter guiderà i Bleus al Mondiale 2026La nazionale francese ha annunciato le convocazioni per la prossima fase delle qualificazioni e il Mondiale del 2026.

Thuram e le offese ai milanisti nella festa scudetto: ecco cosa rischia l’attaccante dell’InterDurante la festa scudetto dell’Inter, migliaia di tifosi hanno seguito il passaggio del pullman scoperto con la squadra.

Temi più discussi: Davvero la Francia di Deschamps ha sempre avuto la squadra più forte dal 2014 a oggi?; Inter - At. Madrid: 1-0 | Champions League - Risultati; Mondiali 2026, le formazioni ufficiali di Francia-Inghilterra: Thuram ancora out; Francia-Inghilterra, Thuram in panchina. Out anche Dembelé, Kane e Bellingham.

Finale terzo posto, Thuram titolare? Facce scure in ritiro. Ma Deschamps è stato chiaroLa Francia contenderà all'Inghilterra il terzo gradino del podio. Thuram potrebbe partire titolare ... msn.com

Inter, i Mondiali di Marcus Thuram non sono mai iniziati: infortunio al polpaccio, rischia di saltare anche Francia-Svezia. Quando può tornareSin qui, è stato un Mondiale decisamente poco fortunato quello dell'attaccante dell'Inter Marcus Thuram. Convocato dal ct della Francia Didier Deschamps per completare un reparto offensivo da urlo – ... calciomercato.com