Francia Deschamps chiama Thuram | l’attaccante dell’Inter guiderà i Bleus al Mondiale 2026

La nazionale francese ha annunciato le convocazioni per la prossima fase delle qualificazioni e il Mondiale del 2026. Tra i nomi scelti dal commissario tecnico figura l’attaccante dell’Inter, Marcus Thuram, che farà parte della rosa. Sono state incluse diverse novità, ma anche numerose assenze di giocatori esperti. La selezione ufficiale comprende anche altri atleti che saranno impegnati nelle competizioni internazionali nelle prossime settimane. La squadra si prepara ora a affrontare le sfide che la attendono nei prossimi mesi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui