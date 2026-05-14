Francia Deschamps chiama Thuram | l’attaccante dell’Inter guiderà i Bleus al Mondiale 2026

Da internews24.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nazionale francese ha annunciato le convocazioni per la prossima fase delle qualificazioni e il Mondiale del 2026. Tra i nomi scelti dal commissario tecnico figura l’attaccante dell’Inter, Marcus Thuram, che farà parte della rosa. Sono state incluse diverse novità, ma anche numerose assenze di giocatori esperti. La selezione ufficiale comprende anche altri atleti che saranno impegnati nelle competizioni internazionali nelle prossime settimane. La squadra si prepara ora a affrontare le sfide che la attendono nei prossimi mesi.

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di Alberto Petrosilli Convocazioni ufficiali: Marcus Thuram tra i protagonisti della Francia, tante esclusioni eccellenti. L’elenco completo. Si avvicina sempre di più il via al FIFA World Cup 2026, che prenderà il via l’11 giugno tra Messico, Stati Uniti e Canada. Tra le nazionali più attese c’è la Francia di Didier Deschamps, pronta a puntare ancora al titolo mondiale dopo il trionfo del 2018 e la finale raggiunta nel 2022. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Tra i convocati spicca il nome di Marcus Thuram, protagonista di una stagione di altissimo livello con l’Inter. L’attaccante nerazzurro sarà uno dei riferimenti offensivi dei Bleus insieme a Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé. 🔗 Leggi su Internews24.com

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