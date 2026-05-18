Thuram e le offese ai milanisti nella festa scudetto | ecco cosa rischia l’attaccante dell’Inter

Durante la festa scudetto dell’Inter, migliaia di tifosi hanno seguito il passaggio del pullman scoperto con la squadra. In quel contesto, l’attaccante della stessa squadra ha rivolto alcune frasi offensive ai milanisti presenti. Questi commenti sono stati registrati e potrebbero portare a conseguenze legali per l’atleta, che rischia sanzioni o altre misure disciplinari in base alle norme sportive e civili vigenti. La vicenda sta attirando l’attenzione degli organi competenti, che stanno valutando il caso.

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