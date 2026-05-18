Thuram e le offese ai milanisti nella festa scudetto | ecco cosa rischia l’attaccante dell’Inter
Durante la festa scudetto dell’Inter, migliaia di tifosi hanno seguito il passaggio del pullman scoperto con la squadra. In quel contesto, l’attaccante della stessa squadra ha rivolto alcune frasi offensive ai milanisti presenti. Questi commenti sono stati registrati e potrebbero portare a conseguenze legali per l’atleta, che rischia sanzioni o altre misure disciplinari in base alle norme sportive e civili vigenti. La vicenda sta attirando l’attenzione degli organi competenti, che stanno valutando il caso.
La festa scudetto dell’Inter è stata un grande bagno di folla con migliaia di tifosi nerazzurri ad accompagnare il percorso del pullman scoperto con a bordo la squadra allenata da Chivu. Tra cori e bandiere, protagonista assoluto è stato Marcus Thuram, protagonista di alcuni gesti destinati a far discutere. Durante la parata, l’attaccante francese ha mostrato due striscioni provocatori rivolti al Milan. Il primo passatogli dai tifosi con un disegno molto particolare. Veniva raffigurato infatti un grande topo su un drappo dallo sfondo rossonero, Dopo qualche secondo, Tikus ha chiuso lo striscione e lo ha ripassato ai tifosi. Poi sempre nel tragitto fino a piazza Duomo, Thuram ha mostrato un altro striscione più che esplicito: "I derby mettili nel. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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