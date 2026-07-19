Durante il Mondiale, il difensore ha disputato soltanto un minuto di gioco, a causa di una forte concorrenza in rosa e di problemi di infortunio. La sua presenza in campo è stata molto limitata, non riuscendo a incidere sulla fase finale del torneo. La sua partecipazione si è ridotta a un singolo intervento, senza ulteriori occasioni di contribuire alla squadra.

di Paolo Moramarco Il Mondiale di Thuram è sicuramente da dimenticare più del 4° posto finale della Francia. Un solo minuto per l’interista tra concorrenza e sfortuna. Un solo minuto giocato contro l’Iraq, subentrando al 91? al posto di Mbappé sul punteggio di 3-0 per i Bleus. Inizia e finisce in quell’esatto istante il Mondiale di Marcus Thuram. Tra sfortuna e concorrenza spietata, l’attaccante non ha avuto modo di incidere nel percorso della Francia di Deschamps, che ha chiuso al quarto posto l’edizione del 2026. Per Thuram la concorrenza era semplicemente troppa: con un Mbappé inamovibile e il ruolo di prima alternativa conteso con Mateta, lo spazio per la punta dell’Inter non era sin da subito quello di un potenziale protagonista. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Thuram in ombra al Mondiale: un solo minuto giocato tra sfortuna e concorrenza

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