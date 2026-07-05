Mondiale la Francia vola ai quarti trascinata dal solito Mbappé Ancora nessun minuto per Thuram

La Francia si è qualificata per i quarti di finale del Mondiale con una vittoria per 1-0 contro il Paraguay. Kylian Mbappé ha segnato il gol decisivo, mentre il giocatore Thuram non è ancora sceso in campo in questa fase del torneo. La squadra francese prosegue il cammino nel torneo, senza ulteriori dettagli sulla presenza o meno di Thuram nelle prossime partite.

di Paolo Moramarco Mondiale, la Francia vola ai quarti trascinata dal solito Mbappé: vittoria per 1-0 contro il Paraguay. Ancora nessun minuto per Thuram. Un rigore trasformato da Kylian Mbappé, al suo 19° gol in un Mondiale, permette alla Francia di superare il Paraguay e guadagnarsi l’accesso ai quarti di finale del torneo. La partita, giocata al Philadelphia Stadium, si sblocca al 70’ grazie a un penalty concesso dopo revisione VAR per un fallo subito da Desiré Doue. Prestazione dei Bleus. La squadra di Didier Deschamps non ha mostrato lo spettacolo delle precedenti partite, ma ha saputo sfruttare l’episodio favorevole. Il Paraguay, molto concentrato sulla fase difensiva, ha creato poche opportunità in area avversaria, cedendo solo all’episodio decisivo del rigore. 🔗 Leggi su Internews24.com

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BRASILE FRANCIA è stata la FINALE del MONDIALE!

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