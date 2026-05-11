Poggibonsi | cuore orgoglio e tanta sfortuna Cade al minuto 116 e retrocede in Eccellenza

Nel recupero della partita di campionato, il Poggibonsi è stato sconfitto per 1-0 dall'Orvietana, subendo un gol al minuto 116. La squadra, che aveva mostrato segnali di resistenza, ha subito la sconfitta e retrocede in Eccellenza. La formazione di casa ha schierato un 3-5-2, con cambi avvenuti nel corso del secondo tempo e nel recupero, senza riuscire a trovare il pareggio.

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ORVIETANA 1 POGGIBONSI 0 DTS ORVIETANA (3-5-2): Formiconi; Savshak, Berardi, Ricci; Tronci, Arsenijevic (48’ Simic), Lobrano, Citarella (77’ Sforza), Mauro (92’ Marchegiani); Caon, Panattoni (84’ Nhaga). Panchina: Porta, Sciavaglia, Tittocchia, Canini. Allenatore Pascali. POGGIBONSI (3-5-2): Bertini; Martucci, Borri F. (99’ Cardoselli), Salto; El Dib (77’ Valenti), Zuccherato, Masini (89’ Magnati), Ciacci (73’ Shenaj), Rodio (73’ Ndiaye); Boriosi, Giustarini (82’ Gerbino). Panchina: Pacini, Magnati, Borghi, Borri L., Valenti. Allenatore Consonni. Arbitro Cavacini di Lanciano. Rete: 116’ Sforza Note – Ammoniti: Arsenijevic, Borri F., Martucci, Mauro, Tronci, Panattoni, Boriosi, Berardi, Shenaj, Salto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Poggibonsi: cuore, orgoglio e tanta sfortuna. Cade al minuto 116 e retrocede in Eccellenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Calcio. Eccellenza: Cenaia retrocedePisa 27 aprile 2026 – L’ultima giornata del campionato di Eccellenza Toscana registra una vittoria, e due sconfitte per le compagini pisane. Basket Divisione Regionale 1. Poggibonsi cade al supplementare. Trionfa l’AscianoSi è aperto ieri sera con due partite il programma dell’undicesima giornata di ritorno del girone B di divisione regionale uno.