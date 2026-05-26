Traguardo storico per il karate UISP Puglia | concluso a Manfredonia il percorso guidato dal Maestro Salvatore Brigida 

Notizia in breve

Il percorso di formazione per il karate UISP Puglia si è concluso a Manfredonia sotto la guida del Maestro Salvatore Brigida. L’evento ha segnato un traguardo importante per la regione, con la partecipazione di numerosi praticanti e istruttori. La sessione ha previsto sessioni di allenamento e valutazioni tecniche, con l’obiettivo di sviluppare competenze e consolidare le conoscenze degli allievi. La chiusura del percorso rappresenta un momento di crescita per il settore nel territorio.