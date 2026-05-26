Traguardo storico per il karate UISP Puglia | concluso a Manfredonia il percorso guidato dal Maestro Salvatore Brigida
Il percorso di formazione per il karate UISP Puglia si è concluso a Manfredonia sotto la guida del Maestro Salvatore Brigida. L’evento ha segnato un traguardo importante per la regione, con la partecipazione di numerosi praticanti e istruttori. La sessione ha previsto sessioni di allenamento e valutazioni tecniche, con l’obiettivo di sviluppare competenze e consolidare le conoscenze degli allievi. La chiusura del percorso rappresenta un momento di crescita per il settore nel territorio.
DISCIPLINE ORIENTALI UISP Conclusa a Manfredonia domenica scorsa 24 maggio, con la prova finale, l’importante sessione formativa che ha decretato la nascita dei primi neo-giurati del settore karate UISP Puglia. I neo-giurati che hanno sostenuto e superato la. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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