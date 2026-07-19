Terremoto fortissimo crollano edifici | ci sono morti

Un terremoto molto forte ha causato il crollo di diversi edifici durante la notte. Sono stati registrati morti e feriti tra la popolazione. Le persone sono scese in strada in preda al panico, mentre le autorità stanno valutando i danni. Non sono ancora noti i numeri ufficiali delle vittime o delle strutture coinvolte. La terra ha tremato per alcuni secondi, lasciando dietro di sé edifici distrutti e scene di caos.

La notte si è trasformata in pochi secondi in un momento di paura e caos. La terra ha iniziato a tremare, gli abitanti sono scesi in strada terrorizzati e il pensiero è corso alle tragedie già vissute in altre zone del Sud America, dove terremoti devastanti hanno lasciato dietro di sé vittime, macerie e ferite difficili da cancellare. Ore di apprensione, con il timore che sotto quelle strutture danneggiate possano esserci ancora persone intrappolate. Terremoto in Perù, il bilancio sale: cinque vittime e persone sotto le macerie. Il bilancio del terremoto in Perù ha assunto contorni drammatici nelle ore successive alla scossa. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, sono almeno cinque le persone morte dopo il sisma che ha colpito la regione centrale andina di Junín. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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Filippine, terremoto magnitudo 7,8 nel sud: ci sono morti

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