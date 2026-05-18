Terremoto fortissimo! Edifici crollati ci sono morti
Nella notte, una scossa di terremoto di grande intensità ha colpito una regione italiana, provocando crolli di edifici e causando vittime. Le autorità hanno già iniziato le verifiche sugli immobili danneggiati e le operazioni di soccorso nelle zone più colpite. Non sono ancora note le dimensioni ufficiali dei danni o il numero di persone coinvolte, ma le squadre di emergenza sono al lavoro per prestare assistenza e valutare la situazione. La popolazione ha sentito la scossa forte e improvvisa.
Una forte scossa di terremoto ha colpito nella notte la regione. Le autorità locali hanno avviato verifiche sugli edifici e operazioni di ricerca nelle aree interessate. Il bilancio provvisorio indica tre dispersi, oltre a feriti e danni strutturali in diversi punti della zona colpita. Le informazioni diffuse nelle prime ore successive al sisma riferiscono di evacuazioni precauzionali e di controlli in corso su abitazioni e infrastrutture, mentre i soccorritori proseguono le attività di emergenza nei distretti interessati. Il bilancio provvisorio è drammatico. Le autorità locali hanno riferito un bilancio provvisorio di almeno due morti, almeno 4 feriti e migliaia di sfollati. 🔗 Leggi su Tvzap.it
TERREMOTO FORTE SCOSSA IN TOSCANA: MAGNITUDO 4.0. PAURA PER LA POPOLAZIONE
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