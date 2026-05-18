Terremoto fortissimo! Edifici crollati ci sono dispersi

Una scossa di terremoto molto forte ha colpito diverse zone, provocando crolli di edifici e dispersione di persone. Le autorità stanno verificando i danni e cercando eventuali dispersi tra le macerie. Le sirene di emergenza sono state attivate e le squadre di soccorso stanno intervenendo nelle aree più colpite. La terra ha tremato intensamente, lasciando un segno evidente nelle strutture e nelle testimonianze dei sopravvissuti. La notte si è trasformata in un momento di grande preoccupazione per la popolazione.

Nel silenzio della notte, quando le città rallentano e le strade si svuotano, bastano pochi secondi per trasformare la normalità in paura. Un boato improvviso, i vetri che tremano, le luci che oscillano e poi la corsa fuori dalle abitazioni. Scene che si ripetono ogni volta che la terra torna a muoversi, lasciando dietro di sé incertezza e tensione. Le prime ore successive a un terremoto sono spesso le più difficili. I telefoni iniziano a squillare senza sosta, i soccorritori vengono mobilitati e centinaia di persone cercano informazioni sui propri familiari. In quei momenti il tempo sembra rallentare, mentre cresce l’ansia per capire l’entità dei danni e il numero delle persone coinvolte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Terremoto Romagna, la scossa M. 4.3 di oggi dalla webcam di Castiglione di Ravenna

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