terme vendita ancora in stallo attesi i bandi per i beni maggiori

Le Terme sono ancora in attesa di vendita, con l’attesa dei bandi per i beni più importanti. La questione è al centro del dibattito cittadino e politico. Un rappresentante dell’opposizione ha recentemente avuto un confronto istituzionale per fare il punto sulla procedura ancora in corso. La vendita dei beni maggiori è ancora sospesa, in attesa di bandi ufficiali.

Montecatini, 19 luglio 2026 – Il futuro delle Terme resta al centro del dibattito cittadino e politico. A fare il punto sulla complessa procedura in corso è il consigliere comunale di minoranza Alessandro Sartoni (Fratelli d’Italia), che ha appena avuto un importante confronto istituzionale. “Al fine di portare un personale contributo positivo riguardo alla procedura in corso da anni – spiega - per la soluzione dei problemi societari e a tutto quel che ne conseguirebbe in termini di possibile rilancio cittadino, ho avuto un colloquio col sottosegretario al ministero della cultura Giampiero Cannella ”. Le aperture del Governo e la cautela sui tempi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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