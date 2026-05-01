Impianti sportivi fine dello stallo | via ai bandi in tutti i municipi della Capitale

Dopo un periodo di attesa, sono stati avviati i bandi per l’affidamento degli impianti sportivi scolastici di Roma in tutti i municipi. Solo il IV municipio mancava all’appello, ma ora anche in quella zona sono state pubblicate le procedure ufficiali. Con questa novità, si conclude uno stallo che durava da tempo, rendendo operative le gare per l’utilizzo degli spazi dedicati allo sport nelle scuole della capitale.

Mancava all’appello solo il IV municipio. Ora, grazie alla pubblicazione dell’ultimo avviso pubblico, sono ufficialmente in corso le procedure per l’affidamento degli spazi sportivi scolastici di Roma.Avvisi per i centri sportivi in ritardoA dare notizie della risoluzione di una situazione di.🔗 Leggi su Romatoday.it

Notizie correlate

Un milione di euro per gli impianti sportivi delle Municipalità per “Napoli Capitale Europea dello Sport 2026”La Giunta comunale ha approvato una variazione al Bilancio di Previsione 2026/2028 finalizzata a destinare un milione di euro agli interventi su...

Carpi, aperti i bandi per l’affidamento di sette impianti sportiviSi tratta del campo da calcio di Gargallo, delle palestre Alberto Pio e Colonnello Lugli, della tensostruttura Ciccio Siligardi, e degli impianti per...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Utilizzo impianti sportivi scolastici; Barletta, impianti sportivi da rimodernare e recuperare per una squadra promossa in serie C; Castel Guelfo, ecco i campi sportivi di via Volta; Sport: dalla Regione 2,5 milioni per 108 iniziative sull’intero territorio della Campania.

Impianti sportivi alla Cittadella. Opere alla fineGROSSETOSono in dirittura di arrivo i lavori della Provincia di Grosseto in corso alla Cittadella dello Studente. Opere che sono volte a realizzare la nuova area sportiva, finanziata con un ... lanazione.it

Alessandro Onorato: Sul buco di 20 milioni negli impianti sportivi qualcuno dovrà indagare. A breve ne recuperiamo altri setteL'assessore a sport e turismo torna sulla situazione dell'impiantistica: Non diamo concessioni agli amici degli amici. Nel tempo qualcuno ha fatto giocare gratis giornalisti, politici e avvocati ... romatoday.it

Con la cocaina nei pressi degli impianti sportivi di Domodossola, arrestato facebook